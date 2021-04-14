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В столице за сутки еще более 1,4 тысячи больных коронавирусом, 47 человек умерли

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1457 человек. Умерли 47 больных. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

“За прошедшие сутки в городе обнаружили 1457 инфицированных, умерли 47 человек: 21 женщина и 26 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4021 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня — 180 066”, — рассказал Кличко.

По данным мэра, за минувшие сутки в столице заболели COVID-19:

  • 825 женщин в возрасте от 18 до 95 лет
  • 562 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет
  • 40 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 30 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет

Кроме того, в больницы столицы госпитализировали 225 больного коронавирусом. А также 311 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. 713 преодолели коронавирус (всего 112534).

“Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (311), Днепровском (252) и Деснянском и Соломенском (по 138)”, — отметил мэр.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 1,887 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 13 апреля, — 14,5 тысяч, что больше, чем накануне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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