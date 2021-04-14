В коммунальных больницах Киева уже занято почти 71% "ковидных" коек - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве заполненность коек для лечения пациентов с коронавирусом в коммунальных медучреждениях на сегодня - почти 71%. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"Не уменьшается, к сожалению, количество госпитализированных пациентов и больных в тяжелом состоянии. Всего в стационарах медучреждений столицы сегодня лечится 4261 больной коронавирусом. 3173 пациента - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 3728 человек. Под аппаратами ИВЛ - 65 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 71 процент", - подчеркнул Кличко.
Кроме того мэр отметил, что сложнее стало течение болезни у детей. В стационарах медучреждений увеличилось количество детей, нуждающихся в кислородной поддержке, которых раньше было гораздо меньше.
Дополнение
Напомним, в больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 225 пациентов с диагнозом COVID-19. А также 311 больных - с подозрением на коронавирус и пневмониями. То есть в целом в стационары медучреждений за сутки попали 536 человек.
Так, в столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1457 человек. Умерли 47 больных.
Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается в Киеве продолжили строгие карантинные ограничения до 30 апреля.
Ранее Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля. С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
С 5 апреля была усилена публичная безопасность и порядок в киевском метрополитене. Привлечено более 860 правоохранителей, которые, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков.