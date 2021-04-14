У Києві продовжили локдаун до 30 квітня

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У Києві продовжили суворі карантинні обмеження до 30 квітня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, сьогодні вранці комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на 2 тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше”, — повідомив Кличко.

Також мер зазначив, що до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження: залишаться закритими всі школи і дитячі садочки; увесь громадський транспорт — і наземний, і метро — працюватиме поки за спеціальними перепустками. Тобто, виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури; заклади громадського харчування працюють тільки на виніс чи доставку; не працюють продуктові ярмарки.

Доповнення

Раніше Кличко повідомляв, що в Києві можуть продовжити суворий карантин. Але остаточне рішення буде ухвалювати комісія ТЕБ та НС орієнтуючись на динаміку кількості хворих.

Так, у столиці коронавірус за минулу добу виявили у 1457 людей.

Нагадаємо, раніше Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня. З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

З 5 квітня було посилено публічну безпеку і порядок в “Київському метрополітені”. Залучено понад 860 правоохоронців, які зокрема, перевіряють у пасажирів наявність спеціальних перепусток.

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