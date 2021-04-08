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У Києві можуть продовжити локдаун до 10 травня – Кличко

У Києві можуть продовжити локдаун до 10 травня – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Києві до 10 травня можуть продовжити суворий карантин. Але остаточне рішення буде ухвалювати комісія ТЕБ та НС орієнтуючись на динаміку кількості хворих. Про це повідомив мер Києві Віталій Кличко в ефірі каналу "Україна 24", передає УНН.

Цитата:

На запитання, чи готує міський голова розпорядження про продовження карантину до 10 травня, Кличко відповів:

"Я дуже задоволений такою інформацією. Але рішення про продовження карантинних обмежень приймає не київський міський голова, а комісія ТЕБ та НС. Таких засідань у нас не було і однозначно поширюється інформація з невідомих джерел. Одне можу сказати, дійсно ми можемо продовжити ці карантинні обмеження, продовжити карантин, тільки виключно виходячи з цифр захворюваності і якщо у нас буде тривати хвиля захворювань, то я не виключаю, що це може статися. Зараз четвертий день, як йдуть обмеження, наступного тижня ми будемо бачити динаміку. Якщо динаміка не знизиться, я не виключаю цього".

Доповнення

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомляв, що рішення щодо того, чи продовжуватимуть жорсткі карантинні обмеження після 16 квітня, столична влада буде ухвалювати за тиждень - беручи до уваги статистику щодо рівня госпіталізацій хворих на COVID-19.

У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 59 тисяч осіб, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 1886 інфікованих, 48 людей померли.

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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