В Киеве могут продлить локдаун до 10 мая - Кличко

Цитата:

На вопрос, готовит ли мэр распоряжение о продлении карантина до 10 мая, Кличко ответил:

"Я очень доволен такой информацией. Но решение о продлении карантина принимает не киевский городской голова, а комиссия ТЭБ и ЧС. Таких заседаний у нас не было и однозначно распространяется информация из неизвестных источников. Одно могу сказать, действительно мы можем продлить эти карантинные ограничения, продлить карантин, только исключительно исходя из цифр заболеваемости и если у нас будет продолжаться волна заболеваний, то я не исключаю, что это может произойти. Сейчас четвертый день, как идут ограничения, на следующей неделе мы будем видеть динамику. если динамика не снизится, я не исключаю этого".

Дополнение

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник сообщал, что решение о том, будут ли продлять жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать за неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19.



В Киеве сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 59 тысяч человек, или более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще в 1886 инфицированных, 48 человек умерли.

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля .

С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропуска: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.