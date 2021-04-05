Локдаун у Києві: продовження карантину після 16 квітня залежатиме від госпіталізацій

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"На понеділок (12 квітня - ред.) будемо бачити динаміку - або зростання, або спад захворюваності (на COVID-19 - ред.). В першу чергу нас хвилює рівень госпіталізації, рівень зайнятих ліжок з киснем. За результатами тижня будемо приймати відповідне рішення, що нам робити далі: чи продовжувати, чи зупиняти це 16 квітня", - сказав Поворозник.

Деталі

Зі слів першого заступника голови КМДА, хоч за вихідні і спостерігалося певне падіння захворюваності у Києві, однак, це - лише статистика. При цьому рівень заповненості COVID-ліжок у медзакладах столиці досі високий - близько 85% від усього ліжкового фонду на ці потреби.

Щодо уточнення, чи будуть у столиці вводити комендантську годину, Поворозник зауважив, що навіть не знає, звідки беруться такі дані.

"У Києві ми навіть не вели мову про введення комендантської години - це не наша компетенція", - сказав він.

Доповнення

У Києві на сьогодні хворіють на коронавірусну хворобу COVID-19 загалом 56 492 особи, або ж більше ніж шоста частина від усіх активних хворих в Україні. За минулу добу у столиці виявили ще 458 інфікованих, 32 людини померли.

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня на тлі темпів поширення хвороби. Проїзд у громадському транспорті - лише за спецперепустками. На тлі цього у столиці зросли ціни на таксі.