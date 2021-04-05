Локдаун в Киеве: продление карантина после 16 апреля будет зависеть от госпитализаций
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Решение относительно того, продолжать ли жесткие карантинные ограничения после 16 апреля, столичная власть будет принимать через неделю - принимая во внимание статистику по уровню госпитализаций больных COVID-19. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24", передает УНН.
Цитата:
"На понедельник (12 апреля - ред.) будем видеть динамику - либо рост, либо спад заболеваемости (COVID-19 - ред.). В первую очередь нас волнует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать соответствующее решение, что делать дальше: продлевать или останавливать это 16 апреля", - сказал Поворозник.
Детали
По словам первого заместителя главы КГГА, хоть за выходные и наблюдалось некоторое падение заболеваемости в Киеве, однако, это - только статистика. При этом уровень заполненности COVID-коек в медучреждениях столицы до сих пор высок - около 85% от всего коечного фонда под эти цели.
На уточнение, будут ли в столице вводить комендантский час, Поворозник заметил, что даже не знает, откуда берутся такие данные.
"В Киеве мы даже не говорили о введении комендантского часа - это не наша компетенция", - сказал он.
Дополнение
В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 56 492 человека, или же более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще 458 инфицированных, 32 человека умерли.
Киев ввел более жесткие карантинные ограничения с 5 по 16 апреля на фоне темпов распространения болезни. Проезд в общественном транспорте - только по спецпропускам. На фоне этого в столице выросли цены на такси.