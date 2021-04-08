У Києві більшає хворих на COVID-19: добовий приріст - на межі двох тисяч, померли 48 людей

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"1886 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 48 людей. Усього за період пандемії в місті 3749 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 172 403", - повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли у столиці за минулу добу: 1094 жінки віком від 18 до 96 років, 744 чоловіків віком від 18 до 88 років. А також 25 дівчаток від 1 до 17 років та 23 хлопчики від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували за минулу добу 189 хворих на коронавірус. А також 358 пацієнтів із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 717 людей. Загалом коронавірус подолали 109 449 киян.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 323, у Дарницькому - 318 та в Голосіївському районі - 253 випадки", - зазначив Кличко.

Додамо, за даними з карти РНБО, у Києві на сьогодні хворіють на COVID-19 загалом 59 205 людей, приріст активних хворих за добу - 1 121.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, - 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 5 тисяч. Летальних випадків за добу - 464. Активних хворих на сьогодні 384 153 осіб, приріст за добу - 8 923.