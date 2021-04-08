В Киеве становиться больше больных COVID-19: суточный прирост - на грани двух тысяч, умерли 48 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 59 тысяч человек, или более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще в 1886 инфицированных, 48 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.
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"1886 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли 48 человек. Всего за период пандемии в городе 3749 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня уже 172 403", - сообщил Кличко.
Детали
Заболели в столице за прошедшие сутки: 1094 женщины в возрасте от 18 до 96 лет, 744 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет. А также 25 девочек от 1 до 17 лет и 23 мальчика от 7 месяцев до 16 лет.
В больницы столицы госпитализировали за прошедшие сутки 189 больных коронавирусом. А также 358 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели за прошедшие сутки 717 человек. В общем коронавирус преодолели 109 449 киевлян.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 323, в Дарницком - 318 и в Голосеевском районе - 253 случая", - отметил Кличко.
Добавим, по данным с карты СНБО, в Киеве на сегодня болеют COVID-19 в целом 59 205 человек, прирост активных больных за сутки - 1121.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 апреля, - 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 5 000. Летальных случаев за сутки - 464. Активных больных на сегодня 384 153 человек, прирост за сутки - 8923.