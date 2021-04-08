В Киеве становиться больше больных COVID-19: суточный прирост - на грани двух тысяч, умерли 48 человек

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Киеве на сегодня болеют коронавирусной болезнью COVID-19 в целом 59 тысяч человек, или более чем шестая часть от всех больных в Украине. За минувшие сутки в столице обнаружили еще в 1886 инфицированных, 48 человек умерли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные с карты СНБО по распространению коронавируса и информацию мэра Киева Виталия Кличко.