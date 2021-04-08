В Україні вже 1,8 млн випадків COVID-19, за добу - 19 419
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні зафіксовано вже 1,8 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, добовий приріст, за 7 квітня, - 19,4 тисячі, зростання у порівнянні з попереднім днем. Високий показник госпіталізацій за добу, але менше, ніж учора - 5 тисяч. Летальних випадків за добу - 464. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення міністра охорони здоров’я України Максима Степанова у Facebook.
"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 5092 особи;
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- летальних випадків – 464;
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- одужало – 10 032 особи;
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- здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 1 803 998 осіб;
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- одужало – 1 383 883 особи;
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- летальних випадків – 35 962;
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- проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.
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Деталі
Зокрема, за минулу добу захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.
При цьому за минулу добу 14 313 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Примітно, що у Київській області відновили вакцинацію, після кількох днів відсутності щеплень у регіоні.
Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.
Загалом 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
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- місто Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;
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- Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;
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- Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;
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- Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;
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- Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;
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- Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;
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- Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;
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- Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;
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- Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;
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- Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;
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- Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;
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- Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;
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- Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;
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- Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;
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- Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;
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- Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;
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- Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;
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- Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;
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- Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;
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- Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;
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- Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;
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- Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;
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- Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;
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- Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;
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- Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.
19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.