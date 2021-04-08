В Україні вже 1,8 млн випадків COVID-19, за добу - 19 419

"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 08 квітня 2021 року", - повідомив Степанов.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 5092 особи;



летальних випадків – 464;



одужало – 10 032 особи;



здійснено тестувань за добу – 128 440 (зокрема методом ПЛР – 57 996, методом ІФА – 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46 797).



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 1 803 998 осіб;



одужало – 1 383 883 особи;



летальних випадків – 35 962;



проведено ПЛР-тестувань – 8 514 631.



Деталі

Зокрема, за минулу добу захворіли 766 дітей та 480 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 886), Харківській (1 427), Львівській (1 255), Хмельницькій (1 158) та Одеській (1 142) та областях.

При цьому за минулу добу 14 313 людей щеплено проти COVID-19 в Україні. Примітно, що у Київській області відновили вакцинацію, після кількох днів відсутності щеплень у регіоні.

Щеплення проводилось 134 мобільними бригадами з імунізації та 692 пунктами щеплення.

Загалом 334 578 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 334 576 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи. Станом на 7 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 425 946 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



місто Київ – 1 886 випадків/ 1 890 щеплень;



Вінницька область – 604 випадки/ 690 щеплень;



Волинська область – 511 випадків/ 270 щеплень;



Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 1 530 щеплень;



Донецька область – 1 016 випадків/ 630 щеплень;



Житомирська область – 869 випадків/ 460 щеплень;



Закарпатська – 325 випадків/ 480 щеплень;



Запорізька область – 896 випадків/ 810 щеплень;



Івано-Франківська область – 274 випадки/ 433 щеплення;



Київська область – 976 випадків/ 450 щеплень;



Кіровоградська область – 217 випадків/ 460 щеплень;



Луганська область – 264 випадки/ 310 щеплень;



Львівська область – 1 255 випадків/ 910 щеплень;



Миколаївська область – 353 випадки/ 350 щеплень;



Одеська область – 1 142 випадки/ 650 щеплень;



Полтавська область – 738 випадків/ 620 щеплень;



Рівненська область – 733 випадки/ 410 щеплень;



Сумська область – 560 випадків/ 300 щеплень;



Тернопільська область – 796 випадків/ 470 щеплень;



Харківська область – 1 427 випадків/ 540 щеплень;



Херсонська область – 474 випадки/ 100 щеплень;



Хмельницька область – 1 158 випадків/ 820 щеплень;



Черкаська область – 822 випадки/ 160 щеплень;



Чернівецька область – 413 випадків/ 460 щеплень;



Чернігівська область – 705 випадків/ 110 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. Голова МОЗ Степанов зазначав, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Раніше Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні введуть локдаун, якщо більшість областей опиниться в "червоній" зоні.

19 березня анонсувалося, що РНБО найближчим часом збереться щодо локдауну в Україні.