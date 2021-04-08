В Украине уже 1,8 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 419
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 1,8 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 апреля, - 19,4 тысячи, рост по сравнению с предыдущим днем. Высокий показатель госпитализаций за сутки, но меньше, чем вчера - 5000. Летальных случаев за сутки - 464. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
"19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 5092 человека;
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- летальных случаев - 464;
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- выздоровели - 10 032 человека;
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- осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 1 803 998 человек;
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- выздоровели - 1 383 883 лица;
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- летальных исходов - 35 962;
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- проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.
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Детали
В частности, за минувшие сутки заболели 766 детей и 480 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.
При этом за прошедшие сутки 14313 человек привито против COVID-19 в Украине. Примечательно, что в Киевской области возобновили вакцинацию, после нескольких дней отсутствия прививок в регионе.
Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.
В общем 334 578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 7 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.
Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:
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- Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;
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- Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;
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- Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;
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- Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;
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- Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;
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- Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;
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- Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;
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- Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;
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- Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;
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- Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;
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- Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;
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- Луганская область - 264 случая / 310 прививок;
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- Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;
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- Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;
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- Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;
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- Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;
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- Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;
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- Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;
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- Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;
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- Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;
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- Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;
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- Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;
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- Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;
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- Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;
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- Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.