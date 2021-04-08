В Украине уже 1,8 млн случаев COVID-19, за сутки - 19 419

"19 419 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 апреля 2021 года", - сообщил Степанов.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 5092 человека;



летальных случаев - 464;



выздоровели - 10 032 человека;



осуществлено тестирований за сутки - 128 440 (в том числе методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).



За все время пандемии в Украине:



заболело - 1 803 998 человек;



выздоровели - 1 383 883 лица;



летальных исходов - 35 962;



проведено ПЦР-тестов - 8 514 631.



Детали

В частности, за минувшие сутки заболели 766 детей и 480 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1886), Харьковской (1427), Львовской (1255), Хмельницкой (1158) и Одесской (1142) и областях.

При этом за прошедшие сутки 14313 человек привито против COVID-19 в Украине. Примечательно, что в Киевской области возобновили вакцинацию, после нескольких дней отсутствия прививок в регионе.

Прививки проводились 134 мобильными бригадами по иммунизации и 692 пунктами прививки.

В общем 334 578 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 334 576 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. По состоянию на 7 апреля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 425 946 человек.

Количество заболеваний в регионах за сутки и количество прививок:



Киев - 1886 случаев / 1890 прививок;



Винницкая область - 604 случая / 690 прививок;



Волынская область - 511 случаев / 270 прививок;



Днепропетровская область - 1005 случаев / 1530 прививок;



Донецкая область - 1016 случаев / 630 прививок;



Житомирская область - 869 случаев / 460 прививок;



Закарпатская - 325 случаев / 480 прививок;



Запорожская область - 896 случаев / 810 прививок;



Ивано-Франковская область - 274 случая / 433 прививки;



Киевская область - 976 случаев / 450 прививок;



Кировоградская область - 217 случаев / 460 прививок;



Луганская область - 264 случая / 310 прививок;



Львовская область - 1255 случаев / 910 прививок;



Николаевская область - 353 случая / 350 прививок;



Одесская область - 1142 случая / 650 прививок;



Полтавская область - 738 случаев / 620 прививок;



Ровенская область - 733 случая / 410 прививок;



Сумская область - 560 случаев / 300 прививок;



Тернопольская область - 796 случаев / 470 прививок;



Харьковская область - 1427 случаев / 540 прививок;



Херсонская область - 474 случая / 100 прививок;



Хмельницкая область - 1158 случаев / 820 прививок;



Черкасская область - 822 случая / 160 прививок;



Черновицкая область - 413 случаев / 460 прививок;



Черниговская область - 705 случаев / 110 прививок.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.

19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.