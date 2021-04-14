В Киеве продлили локдаун до 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Киеве продлили строгие карантинные ограничения до 30 апреля. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
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“Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на 2 недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше”, — сообщил Кличко.
Также мэр отметил, что до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения: останутся закрытыми все школы и детские сады; весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры; заведения общественного питания работают только на вынос или доставку; не работают продуктовые ярмарки.
Дополнение
Ранее Кличко сообщал, что в Киеве могут продолжить строгий карантин. Но окончательное решение будет принимать комиссия ТЭБ и ЧС ориентируясь на динамику количества больных.
Так, в столице коронавирус за минувшие сутки обнаружили у 1457 человек.
Напомним, ранее Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. С понедельника закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.
С 5 апреля было усиленно публичную безопасность и порядок в “Киевском метрополитене”. Привлечено более 860 правоохранителей, в частности, проверяют у пассажиров наличие специальных пропусков.