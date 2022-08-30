У колонії в Оленівці міг вибухнути заряд від вогнемету – Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Теракт у колонії в Оленівці Донецької області міг статися через вибух термобаричного боєприпасу. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора України на запит DW, передає УНН.
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"Джерелом вибуху в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас. А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ", – повідомили в ОГПУ у відповідь на запит DW.
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Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.
Як зазначили в Офісі Генпрокурора, в межах кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї, слідів і обставин її використання, а також вибухотехнічної і пожежно-технічної експертиз.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.
Нагадаємо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що скерує місію для встановлення фактів теракту в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових.
Як зазначили у міноборони країни-агресорки, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії. Але згодом стало відомо, що російські окупанти не пустили представників МКЧХ до військовополонених в Оленівці.
Речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко у коментарі Суспільному зазначав, що співробітники МКЧХ двічі були в Оленівці після того, як туди перемістили військовополонених: "буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення". Однак вони не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. Водночас МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих побратимів.