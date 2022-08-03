ООН запускає місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 40357 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 87367 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 141339 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 141512 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 149498 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 135363 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 109153 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105291 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 283430 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153265 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.4 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 135582 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 90780 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 59897 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 132261 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 51397 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 132261 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 283384 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 548732 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 494450 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 696680 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 18846 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 59898 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 90780 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 135582 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 150535 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

ООН запускає місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці

ООН запускає місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці

Київ • УНН

 • 167795 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що направить місію щодо встановлення фактів теракту в колонії в Оленівці, внаслідок якого було вбито українських військових, утримуваних бойовиками “днр”. Відповідну заяву він зробив у рамках пресконференції, присвяченої третій доповіді Групи глобального реагування на продовольчу, енергетичну та фінансову кризи, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За словами Гутеріша, росія та Україна вимагали розслідування теракту. Він додав, що технічне завдання для місії, для якої буде потрібна згода росії та України, перебуває на стадії підготовки.

Додамо

Як заявили у міноборони рф, росія погодилася запросити експертів ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі українських військовополонених у Оленівці.

Також повідомлялося, що російські окупанти не пустили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених у колонії Оленівки.

Нагадаємо

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де знаходилися українські полонені.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що удар по Оленівці – це знищення рашистами доказів військових злочинів.

За даними Офісу Генпрокурора, внаслідок обстрілу колонії в Оленівці загинуло приблизно 40 осіб, поранено – 130.

Служба безпеки України перехопила телефонні розмови, які свідчать, що російські окупанти могли влаштувати трагедію в колонії за допомогою вибухівки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45