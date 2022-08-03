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ООН запускает миссию по установлению фактов теракта в Еленовке

ООН запускает миссию по установлению фактов теракта в Еленовке

Киев • УНН

 • 167789 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию по установлению фактов теракта в колонии в Еленовке, в результате которого были убиты украинские военные, удерживаемые боевиками “днр”. Соответствующее заявление он сделал в рамках пресс-конференции, посвященной третьему докладу Группы глобального реагирования на продовольственный, энергетический и финансовый кризисы, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По словам Гуттериша, россия и Украина потребовали расследования теракта. Он добавил, что техническое задание для миссии, для которой потребуется согласие россии и Украины, находится в стадии подготовки.

Добавим

Как заявили в минобороны рф, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию на место гибели украинских военнопленных в Еленовке.

Также сообщалось, что российские оккупанты не пустили представителей Международного комитета Красного Креста к военнопленным в колонии Еленовки.

Напомним

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что удар по Еленовке – это уничтожение рашистами доказательств военных преступлений.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате обстрела колонии в Еленовке погибло примерно 40 человек, получило ранение – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии с помощью взрывчатки.

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