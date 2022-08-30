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В колонии в Еленовке мог взорваться заряд от огнемета – Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 115243 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Теракт в колонии в Еленовке Донецкой области мог произойти из-за взрыва термобарического боеприпаса. Об этом говорится в ответе Офиса Генерального прокурора Украины на запрос DW, передает УНН.

В колонии в Еленовке мог взорваться заряд от огнемета – Офис Генпрокурора

Цитата

"Источником взрыва в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которого погибли десятки украинских пленных, вероятно, стал термобарический боеприпас. А именно – капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИС 29 – сообщили в ОГПУ в ответ на запрос DW.

Детали

К такому выводу следствие пришло по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов по применению частей и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, идентификации боеприпасов и применения инженерных частей и подразделений.

Как отметили в Офисе Генпрокурора, в рамках уголовного производства продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств его использования, а также взрывотехнической и пожарно-технической экспертиз.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством) осуществляют следователи главного следственного управления Службы безопасности Украины под наблюдением прокуроров ОГПУ.

Напомним

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что направит миссию для установления фактов теракта в Еленовке, в результате которого были убиты украинские военные.

Как отметили в минобороны страны-агрессора, россия согласилась пригласить экспертов ООН и Международного Комитета Красного Креста в колонию. Но позже стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей МККК к военнопленным в Еленовке.

Спикер Международного комитета Красного Креста Александр Власенко в комментарии Общественному отметил, что сотрудники МККК дважды были в Еленовке после того, как туда переместили военнопленных: "буквально через 2-3 дня после их перевозки". Однако они не имели возможности пообщаться с ними с глазу на глаз. В то же время МККК пытается получить доступ к пленным, которые все еще там содержатся, а также к телам их погибших собратьев.

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