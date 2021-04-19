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У Києві закрили 5 закладів за порушення карантинних обмежень

У Києві закрили 5 закладів за порушення карантинних обмежень

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У Києві правоохоронці закрили 5 закладів, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН.

Деталі

За даними першого заступника Київського голови, працівники Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітники Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції перевірили 40 закладів на дотримання карантинних вимог. П’ять закладів, що працювали з порушенням карантинних обмежень, закрили.

Зокрема, серед порушників виявили: ресторан-караоке “LEO” на вул. Володимирській, 4; ресторан “JUST CAFE” на вул. Богдана Хмельницького 39; ресторан “СТЕЙКХАУС” на вул. Володимирській 49; нічний клуб “Fifty club” на вул. Антоновича 50; нічний клуб “SPARKS” на вул. Мечникова 3.

Зазначається, що на підставі виявлених порушень на керівників закладів складено 3 протоколи, на відвідувачів закладів складено 67 адміністративних протоколи.

Контекст

19 квітня народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко потрапив у новий скандал. У ЗМІ з'явилася інформація про те, що нардеп влаштував вечірку для своєї дружини у готелі Fairmont. Проти нардепа відкрили кримінальне провадження.

18 квітня поліція провела рейди у розважальних закладах столиці - перевірили більше ніж пів тисячі об'єктів та наклали на адміністраторів 50 штрафів.

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