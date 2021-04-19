В Киеве закрыли 5 заведений за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В Киеве правоохранители закрыли 5 заведений, которые работали с нарушением карантина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает УНН.
Детали
По данным первого заместителя Киевского головы, сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудники Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции проверили 40 заведений на соблюдение карантинных требований. Пять заведений, работавших с нарушением карантина, закрыли.
В частности, среди нарушителей обнаружили ресторан-караоке "LEO" на ул. Владимирской, 4; ресторан "JUST CAFE" на ул. Богдана Хмельницкого 39; ресторан "Стейкхаус" на ул. Владимирской 49; ночной клуб "Fifty club" на ул. Антоновича 50; ночной клуб "SPARKS" на ул. Мечникова 3.
Отмечается, что на основании выявленных нарушений на руководителей учреждений составлено 3 протокола, на посетителей заведений составлено 67 административных протоколов.
Контекст
19 апреля народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко попал в новый скандал. В СМИ появилась информация о том, что нардеп устроил вечеринку для своей жены в отеле Fairmont. Против нардепа открыли уголовное производство.
18 апреля полиция провела рейды в развлекательных заведениях столицы - проверили более полутысячи объектов и наложили на администраторов 50 штрафов.