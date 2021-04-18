Відкриті бари і ресторани з клієнтами без масок: поліція показала відео нічних рейдів Києвом

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"Протягом доби поліцейські перевірили 533 об’єкти. Серед них були розважальні заклади: “Hype”, “50”, “Ішак”, “Спаркс”, “Shef”, ресторан готелю “Favor Park”, які працювали попри заборону та всередині знаходились відвідувачі. Правоохоронці зафіксували факти порушення карантинних вимог та притягнули до відповідальності адміністраторів закладів. У результаті за не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень“, — повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Деталі

Також поліцейські склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів. Після того, як усі відвідувачі покинули заклад, працівники Держспоживслужби провели обробку приміщень.

“Вкотре звертаємось до керівників розважальних закладів, які всупереч діючих обмежень часто вдаються до хитрощів та організовують у закладах закриті вечірки з обмеженим доступом. Запевняємо, що усі такі факти не залишаться поза увагою правоохоронців”, — додав керівник столичного главку.

Доповнення

Київ з 5 по 30 квітня фактично пішов на локдаун. У столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, зокрема і метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Окрім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.

Ресторатори своєю чергою скаржаться, що галузь зазнає серйозних збитків внаслідок карантинних обмежень та локдаунів.

У Києві через порушення карантину вже закрили декілька ресторанів і кафе.