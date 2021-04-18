Открытые бары и рестораны с клиентами без масок: полиция показала видео ночных рейдов Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Полиция провела рейды в развлекательных заведениях столицы - проверили более полутысячи объектов и наложили на администраторов 50 штрафов. Подавляющее большинство нарушений - это работа развлекательных заведений, несмотря на запрет в рамках усиленного карантина. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
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"В течение суток полицейские проверили 533 объектов. Среди них были развлекательные заведения: "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef", ресторан отеля "Favor Park", которые работали, несмотря на запрет, и внутри находились посетители. Правоохранители зафиксировали факты нарушения карантинных требований и привлекли к ответственности администраторов заведений. В результате за невыполнение требований статьи 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Детали
Также полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей. После того, как все посетители покинули заведение, работники Госпродпотребслужбы провели обработку помещений.
"Еще раз обращаемся к руководителям развлекательных заведений, вопреки действующих ограничениям часто прибегающим к хитрости и организующим в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяем, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей", - добавил руководитель столичного главка.
Дополнение
Киев с 5 до 30 апреля фактически пошел на локдаун. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, в том числе и метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.
Рестораторы в свою очередь жалуются, что отрасль испытывает серйозные убытки вследствие карантинных ограничений и локдаунов.
В Киеве из-за нарушения карантина уже закрыли несколько ресторанов и кафе.