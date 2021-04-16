У Києві закрили ще два ресторани за порушення карантину

Цитата:

"Групи контролю, що працюють у складі працівників Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві, співробітників Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації та ГУ Національної поліції у місті Києві перевірили заклади на дотримання карантинних заходів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за минулу добу було перевірено 32 нічних заклади. Серед них виявили та закрили два ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Зазначається, що мова йде про два ресторани "Хлібний" на вулиці Льва Толстого, 11/61 та на вулиці Богдана Хмельницького, 32.

На керівників закладів складено протоколи. Санкція передбачає штраф для громадян від 17 до 34 тисяч гривень, а на заклад чекає штраф від 34 до 170 тисяч.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. В столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, а також метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Крім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.



Ресторатори в свою чергу скаржаться, що галузь зазнає серйозних збитків внаслідок карантинних обмежень та локдаунів.

У столиці вже виявили та зачинили чотири ресторани, які працювали попри введений карантин.