В Киеве закрыли еще два ресторана за нарушение карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В столице за минувшие сутки обнаружили и закрыли два ресторана, которые работали нарушая карантин. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
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"Группы контроля, работающие в составе работников Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, сотрудников Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации и ГУ Национальной полиции в городе Киеве проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что за минувшие сутки было проверено 32 ночных заведения. Среди них обнаружили и закрыли два ресторана, которые работали с нарушением карантина. Отмечается, что речь идет о двух ресторанах "Хлебный" на улице Льва Толстого, 11/61 и на улице Богдана Хмельницкого, 32.
На руководителей учреждений составлены протоколы. Санкция предусматривает штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен, а заведение ждет штраф от 34 до 170 тысяч.
Дополнение
С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, а также метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.
Рестораторы в свою очередь жалуются, что отрасль испытывает серьезные убытки вследствие карантина и локдаунов.
В столице уже обнаружили и закрыли четыре ресторана, работавших несмотря введенный карантин.