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У Києві закрили чотири ресторани, які працювали попри карантин

У Києві закрили чотири ресторани, які працювали попри карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Києві 8 квітня в Голосіївському районі виявили та зачинили чотири ресторани, які працювали попри заборону приймати відвідувачів. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.

Деталі

В повідомленні зазначається, що 8 квітня 2021 року фахівці столичної Держпродспоживслужби разом із співробітниками Департаменту муніципальної безпеки КМДА та поліцією Києва перевірили заклади на дотримання карантинних заходів на території Голосіївського району столиці.

Загалом під час контролю було перевірено 12 нічних закладів, виявлено та зачинено 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень

Зокрема, мова йде про ресторан "Passenger gastro bar", ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine", ресторан "Shah-Plov" і ресторан-піцерію "Mister Cat".

Зазначається, що за результатами перевірки на керівників закладів складено чотири адміністративних протоколи за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Доповнення

З 5 квітня Київ пішов на жорсткий карантин. В столиці діють обмеження на роботу громадського транспорту, а також метро. Проїзд здійснюється лише за спецперепустками. Крім того, заклади громадського харчування можуть працювати лише на виніс і доставку.

Ресторатори в свою чергу скаржаться, що галузь зазнає серйозних збитків внаслідок карантинних обмежень та локдаунів.

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