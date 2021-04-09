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В Киеве закрыли четыре ресторана, работавших несмотря на карантин

В Киеве закрыли четыре ресторана, работавших несмотря на карантин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Киеве 8 апреля в Голосеевском районе обнаружили и закрыли четыре ресторана, работавших несмотря на запрет принимать посетителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Детали

В сообщении отмечается, что 8 апреля 2021 года специалисты столичной Госпродпотребслужбы вместе с сотрудниками Департамента муниципальной безопасности КГГА и полицией Киева проверили заведения на соблюдение карантинных мероприятий на территории Голосеевского района столицы.

Всего в ходе контроля было проверено 12 ночных заведений, выявлено и закрыто 4 ресторана, которые работали с нарушением карантина

В частности, речь идет о ресторане "Passenger gastro bar", ресторане "Nam Modern Vietnamese Cuisine", ресторане "Shah-Plov" и ресторане-пиццерии "Mister Cat".

Отмечается, что по результатам проверки на руководителей учреждений составлено четыре административных протокола по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Дополнение

С 5 апреля Киев пошел на жесткий карантин. В столице действуют ограничения на работу общественного транспорта, а также метро. Проезд осуществляется только по спецпропускам. Кроме того, заведения общественного питания могут работать только на вынос и доставку.

Рестораторы в свою очередь жалуются, что отрасль испытывает серьезные убытки вследствие карантина и локдаунов.

Украинские Национальные Новости

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