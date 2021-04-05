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У Києві видали 437 тисяч спецперепусток для транспорту, мають видати ще 63 тисячі - КМДА

У Києві видали 437 тисяч спецперепусток для транспорту, мають видати ще 63 тисячі - КМДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Департамент транспортної інфраструктури КМДА видав уже 437 тисяч спеціальних перепусток для користування громадським транспортом з 500 тисяч надрукованих. Усі, хто не отримав документ, зможуть це зробити у понеділок-вівторок. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якого цитує пресслужба КМДА, передає УНН.

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“Через велику кількість заявок ми у терміновому порядку додруковували додатково 100 тисяч спецперепусток. На сьогодні мають видати ще 63 тисячі перепусток. Для того щоб усі, кому потрібні спецперепустки, могли їх отримати, працівники відповідальних структурних підрозділів КМДА та районних держадміністрацій працювали в обидва вихідні. Усі, хто не отримав перепустки, доотримають їх у понеділок чи вівторок”, — розповів Поворозник.

Деталі

Заступник голови КМДА нагадав, що першочергово спецперепустки отримали медичні працівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальної сфер, працівники торгівлі та військові.

“Сьогодні на маршрути столиці вийшли понад 1130 одиниць рухомого складу. Тобто увесь наземний комунальний громадський транспорт. Метрополітен також працює у звичному режимі, теж за спецперепустками, але з обмеженням на вхід. Такий захід необхідний для запобігання скупчення пасажирів у вестибюлях та на платформах станцій. Маршрутки в місті також працюють у режимі спецперевезень”, — сказав він.

Поворозник додав, що за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті стежать працівники поліції і “Муніципальної охорони”.

Довідково

У Києві з 5 квітня запроваджують суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту.

Обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня торкнуться роботи усього громадського транспорту, як наземного так і підземного.

Потрапити до транспорту можна буде виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури.

Раніше УНН повідомляв, що від початку дії обмежувальних заходів 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. Правоохоронці перевіряють у киян перепустки до громадського транспорту та за допомогою гучномовця звертаються до перехожих щодо виконання карантинних вимог.

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