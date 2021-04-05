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В Киеве выдали 437 тысяч спецпропусков для транспорта, должны выдать еще 63 тысячи - КГГА

В Киеве выдали 437 тысяч спецпропусков для транспорта, должны выдать еще 63 тысячи - КГГА

Киев  •  УНН

 • 15931 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом с 500 тысяч напечатанных. Все, кто не получил документ, смогут это сделать в понедельник-вторник. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого цитирует пресс-служба КГГА, передает УНН.

Цитата

“Из-за большого количества заявок мы в срочном порядке допечатывали дополнительно 100 тысяч спецпропусков. Сегодня должны выдать еще 63 тысячи пропусков. Для того чтобы все, кому нужны спецпропуска, могли их получить, работники ответственных структурных подразделений и районных госадминистраций работали в оба выходные. Все, кто не получил пропуска, дополучат их в понедельник или вторник”, — рассказал Поворозник.

Детали

Заместитель председателя КГГА напомнил, что в первую очередь спецпропуска получили медицинские работники, спасатели, работники коммунальной, транспортной и социальной сфер, работники торговли и военные.

“Сегодня на маршруты столицы вышли более 1130 единиц подвижного состава. То есть весь наземный коммунальный общественный транспорт. Метрополитен также работает в обычном режиме, тоже по спецпропускам, но с ограничением на вход. Такая мера необходима для предотвращения скопления пассажиров в вестибюлях и на платформах станций. Маршрутки в городе также работают в режиме спецперевозок”, — сказал он.

Поворозник добавил, что за соблюдением карантинных ограничений в общественном транспорте следят работники полиции и “Муниципальной охраны”.

Справка

В Киеве с 5 апреля вводят строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта.

Ограничения, которые будут действовать как минимум до 16 апреля коснутся работы всего общественного транспорта, как наземного так и подземного.

Попасть в транспорт можно будет исключительно по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры.

Ранее УНН сообщал, что с начала действия ограничительных мер 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Правоохранители проверяют у киевлян пропуска в общественный транспорт и с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим о выполнении карантинных требований.

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