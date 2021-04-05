В Киеве выдали 437 тысяч спецпропусков для транспорта, должны выдать еще 63 тысячи - КГГА

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА выдал уже 437 тысяч специальных пропусков для пользования общественным транспортом с 500 тысяч напечатанных. Все, кто не получил документ, смогут это сделать в понедельник-вторник. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, которого цитирует пресс-служба КГГА, передает УНН.