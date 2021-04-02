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Київ йде на локдаун: як працюватиме транспорт та хто отримає спецперепустки

Київ йде на локдаун: як працюватиме транспорт та хто отримає спецперепустки

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Києві з 5 квітня запроваджують суворі карантинні обмеження, які торкнуться і роботи громадського транспорту. УНН розбирався як працювати транспорт та хто і яким чином може отримати спецперепустку.

Спецперепустки: кому видаватимуть та як оформити

Обмеження, які діятимуть щонайменше до 16 квітня торкнуться роботи усього громадського транспорту, як наземного так і підземного. Потрапити до транспорту можна буде виключно за спецперепустками, які зможуть отримати працівники підприємств критичної інфраструктури. Керівникам інших організацій міська влада рекомендує перевести працівників на дистанційний режим роботи.

Відповідно до законодавства до об’єктів критичної інфраструктури можуть бути віднесені підприємства, установи та організації незалежно від форми власності (тобто і приватні), які, зокрема, надають послуги в галузях енергетики, хімічної промисловості, транспорту, інформаційно-комунікаційних технологій, електронних комунікацій, у банківському та фінансовому секторах; надають послуги у сферах життєзабезпечення населення, зокрема у сферах централізованого водопостачання, водовідведення, постачання електричної енергії і газу, виробництва продуктів харчування, сільського господарства, охорони здоров’я; є комунальними, аварійними та рятувальними службами, службами екстреної допомоги населенню; включені до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави; є об’єктами потенційно небезпечних технологій і виробництв.

“Це — медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові. Усього таких перепусток буде, як і під час карантину минулого року, близько 400 тисяч”, — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згідно затвердженим КМДА порядком отримання спецперепустки керівники підприємств та організацій мають надіслати лист на директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

За результатами розгляду листа, контактну особу буде повідомлено про місце та час отримання спецперепусток.

Водночас у КМДА наголосили, що кількість спецперепусток обмежена, а заяви від окремих осіб не приймаються.

Також міська влада зауважила, що оплата проїзду здійснюється на загальних підставах. Тобто спецперепустка дає право на проїзд, але тільки за умови оплати. Крім того, до спецперепустки потрібно пред’явити документ що засвідчує особу.

Детальніше з порядком оформлення та отримання перепусток можна на сайті КМДА.

Режим роботи транспорту

Кличко повідомив, що влада не буде зменшувати кількість рухомого складу наземного громадського транспорту та його маршрутів.

Кличко зазначив, що на маршрутах столиці курсують 1130 одиниць наземного громадського транспорту. Вони працюють із наповненням — 50% від технічної характеристики транспортного засобу.

“Метрополітен у період обмежень теж працюватиме за звичайним графіком. Тобто станції будуть відкривати і закривати в той же час, як і завжди. Кількість поїздів на лініях не скорочуватимуть. Проїзд у метро теж буде тільки за спецперепустками”, — наголосив Кличко.

Поїзди та електрички

“Укрзалізниця” повідомила, що не обмежуватиме висадку та посадку в Києві та не буде змінювати розклад руху потягів та електричок. Це стосується поїздів далекого сполучення, а також приміських електричок до/або через Київ.

Обмеження висадки та посадки можливі тільки після ухвалення відповідного рішення в Державній або регіональній комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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