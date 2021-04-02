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Киев идет на локдаун: как работать транспорт и кто получит спецпропуска

Киев идет на локдаун: как работать транспорт и кто получит спецпропуска

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Киеве с 5 апреля вводят строгие карантинные ограничения, которые коснутся и работы общественного транспорта. УНН разбирался как будет работать транспорт и кто и каким образом может получить спецпропуск.

Спецпропуска: кому будут выдавать и как оформить

Ограничения, которые будут действовать как минимум до 16 апреля коснутся работы всего общественного транспорта, как наземного так и подземного. Попасть в транспорт можно будет исключительно по спецпропускам, которые смогут получить работники предприятий критической инфраструктуры. Руководителям других организаций городская власть рекомендует перевести работников на дистанционный режим работы.

В соответствии с законодательством к объектам критической инфраструктуры могут быть отнесены предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности (то есть и частные), которые, в частности, предоставляют услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения, являющиеся коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению; включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства; являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

“Это — медики, спасатели, работники социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщики и военные. Всего таких пропусков будет, как и во время карантина прошлом году, около 400 тысяч”, — сообщил мэр Виталий Кличко.

Согласно увтержденному КГГА порядку получения спецпропуска руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

По результатам рассмотрения письма, контактное лицо будет сообщено о месте и времени получения спецпропусков.

В то же время в КГГА отметили, что количество спецпропусков ограничено, а заявления от физических лиц не принимаются.

Также городские власти заметили, что оплата проезда осуществляется на общих основаниях. То есть спецпропуска дают право на проезд, но только при условии оплаты. Кроме того, к спецпропускам нужно предъявить документ удостоверяющий личность.

Подробнее с порядком оформления и получения пропусков можно на сайте КГГА.

Режим работы транспорта

Кличко сообщил, что власти не будут уменьшать количество подвижного состава наземного общественного транспорта и его маршрутов.

Кличко отметил, что на маршрутах столицы курсируют 1130 единиц наземного общественного транспорта. Они работают с наполнением — 50% от технической характеристики транспортного средства.

“Метрополитен в период ограничений тоже будет работать по обычному графику. То есть станции будут открывать и закрывать в то же время, как и всегда. Количество поездов на линиях не будут сокращать. Проезд в метро тоже будет только по спецпропускам”, — подчеркнул Кличко.

Поезда та электрички

“Укрзализныця” сообщила, что не будет ограничивать высадку и посадку в Киеве и не будет менять расписание движения поездов и электричек. Это касается поездов дальнего следования, а также пригородных электричек до/или через Киев.

Ограничения высадки и посадки возможны только после принятия соответствующего решения в Государственной или региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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