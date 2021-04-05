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Локдаун у Києві: поліція перевіряє перепустки у метро, про обмеження інформують із гучномовця

Київ • УНН

 • 16684 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Від початку дії обмежувальних заходів 5 квітня поліцейські Києва посилили контроль за дотриманням громадянами правил карантину. Правоохоронці перевіряють у киян перепустки до громадського транспорту та за допомогою гучномовця звертаються до перехожих щодо виконання карантинних вимог. Про це інформує пресслужба поліції Києва, передає УНН.

Цитата:

“У складі мобільних груп спільно із співробітниками Муніципальної охорони та військовослужбовцями Нацгвардії, поліцейські проводять профілактичну роботу з метою необхідності дотримання протиепідемічних заходів та здійснюють перевірку спеціальних квитків на проїзд у громадському транспорті”, — повідомили в поліції.

Деталі

За даними пресслужби, столичні правоохоронці перевіряють наявність спеціальних перепусток у пасажирів, які заходять на зупинках у громадський транспорт та метрополітен. Крім того, посилені мобільні групи правоохоронців контролюють, аби транспорт не був переповнений. У разі виявлення порушень поліцейські складають адміністративні матеріали.

“Працівники поліції патрулюють у лісопаркових зонах та інших громадських місцях, де можливе скупчення громадян. Також за допомогою гучномовця звертаються до перехожих та застерігають виконувати карантинні вимоги”, — йдеться в повідомленні.

Довідково

Київ запровадив більш суворі карантинні обмеження з 5 до 16 квітня.

З понеділка закриваются усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працюватиме по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

Заклади громадського харчування зможуть працювати тільки на винос чи доставку. Як, власне, повинні працювати з 20 березня. Продуктові ярмарки припинили свою роботу 1 квітня.

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