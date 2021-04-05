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Локдаун в Киеве: полиция проверяет пропуска в метро, об ограничениях информируют из громкоговорителя

Киев  •  УНН

 • 16674 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. С начала действия ограничительных мер 5 апреля полицейские Киева усилили контроль за соблюдением гражданами правил карантина. Правоохранители проверяют у киевлян пропуска на общественный транспорт и с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим относительно выполнения карантинных требований. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Цитата:

"В составе мобильных групп совместно с сотрудниками Муниципальной охраны и военнослужащими Нацгвардии, полицейские проводят профилактическую работу с целью необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий и осуществляют проверку специальных билетов на проезд в общественном транспорте", - сообщили в полиции.

Детали

По данным пресс-службы, столичные правоохранители проверяют наличие специальных пропусков у пассажиров, которые заходят на остановках в общественный транспорт и метрополитен. Кроме того, усиленные мобильные группы правоохранителей контролируют, чтобы транспорт не был переполнен. В случае выявления нарушений полицейские составляют административные материалы.

"Сотрудники полиции патрулируют в лесопарковых зонах и других общественных местах, где возможно скопление граждан. Также с помощью громкоговорителя обращаются к прохожим и призывают выполнять карантинные требования", - говорится в сообщении.

Справка

Киев ввел более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля.

С понедельника закрываются все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, будет работать по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

Заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку. Как, собственно, должны были работать с 20 марта. Продуктовые ярмарки прекратили свою работу 1 апреля.

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