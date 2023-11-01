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The Guardian

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У Києві судовий експерт підробив експертизу для “Київмедспецтранс” за ремонт своєї автівки

Київ • УНН

 • 176194 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Києві судовий експерт провів фіктивну експертизу в інтересах керівників КО “Київмедспецтранс” за хабар у вигляді безоплатного ремонту свого автомобіля. Про це пише пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

У Києві судовий експерт підробив експертизу для “Київмедспецтранс” за ремонт своєї автівки

Цитата

“Шевченківська окружна прокуратура м. Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно судового експерта за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди за надання завідомо неправдивого висновку експерта (ч. 3 ст. 368-4, ч. 2 ст. 384 КК України)”, — повідомили у столичній прокуратурі.

Деталі

Згідно з матеріалами слідства, група посадових осіб КО “Київмедспецтранс” організували схему, за якою умисно купували автозапчастини для карет “швидкої допомоги” за завищеними цінами. Таким чином завдавши збитків державі у майже 13 млн грн.

Коли їхню незаконну оборудку викрили правоохоронці, учасники змови, аби уникнути кримінальної відповідальності вирішили “купити” завідомо неправдиві експертизи щодо вартості запчастин, що вони закупили. Таким чином чиновники намагались довести відсутність завданих збитків державі.

Для отримання “потрібного” висновку експертизи фігуранти залучили судового експерта. У якості нагороди за фіктивну експертизу йому пообіцяли безоплатний ремонт автомобіля на базі ремонтних майстерень КО “Київмедспецтранс”. Експерт погодився на такі умови.

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Однак, після повідомлення експерту підозри, останній пішов на співпрацю зі слідством, повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Згідно з умовами угоди під час судового розгляду експерт має надати викривальні покази відносно злочинної діяльності керівництва КО “Київмедспецтранс”.

Наразі обвинувальний акт відносно експерта разом із угодою направлено до Шевченківського районного суду міста Києва для розгляду.

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Нагадаємо

Наприкінці серпня, Київська міська прокуратура оголосила підозру в махінаціях на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги директору КО “Київмедспецтранс”. Його взяли під варту.

13 вересня керівника КО “Київмедспецтранс” та його заступник, який також фігурує у цій справі, відсторонили від посад. За даними слідства у рамках цієї схеми фігуранти привласнили 13 млн грн на ремонті карет “швидких”.

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