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В Києві розікрали 12,6 мільйонів гривень на каретах "швидких" - столична прокуратура

В Києві розікрали 12,6 мільйонів гривень на каретах "швидких" - столична прокуратура

Київ • УНН

 • 608999 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Директора КО «Київмедспецтранс» взято під варту. Його підозрюють в розкраданні 12,6 млн грн на закупівлях для карет швидкої медичної допомоги, передає УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.  

Деталі

За клопотанням Шевченківської окружної прокуратури міста Києва суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою директору КО «Київмедспецтранс», який є підозрюваним в організації схеми заволодіння 12,6 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.

За альтернативи суд визначив підозрюваному можливість внесення застави у розмірі 10 млн гривень. Крім цього, заступнику директора згаданого підприємства обрано запобіжний захід у вигляді застави розміром 1,7 млн гривень.

Як повідомлялося, вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в столиці та забезпечення їх запчастинами.

Підконтрольні приватні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.

За результатами експертизи встановлено завищення цін на суму понад 12,6 млн грн.

Триває розгляд клопотань щодо інших учасників організованої злочинної групи.

Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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