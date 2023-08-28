В Киеве разворовали 12,6 миллионов гривен на каретах "скорых" - столичная прокуратура

Детали

По ходатайству Шевченковской окружной прокуратуры города Киева суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей директору КО «Киевмедспецтранс», который является подозреваемым в организации схемы завладения 12,6 млн грн бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

В качестве альтернативы суд определил подозреваемому возможность внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, заместителю директора упомянутого предприятия избрана мера пресечения в виде залога в размере 1,7 млн гривен.

Как сообщалось, указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в столице и обеспечения их запчастями.

Подконтрольные частные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

По результатам экспертизы установлено завышение цен на сумму более 12,6 млн грн.

Продолжается рассмотрение ходатайств в отношении других участников организованной преступной группы.

Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

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