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В Киеве судебный эксперт подделал экспертизу для "Киевмедспецтранс" за ремонт своего автомобиля

Киев • УНН

 • 176194 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве судебный эксперт провел фиктивную экспертизу в интересах руководителей КО “Киевмедспецтранс” за взятку в виде бесплатного ремонта своего автомобиля. Об этом пишет пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

В Киеве судебный эксперт подделал экспертизу для "Киевмедспецтранс" за ремонт своего автомобиля

Цитата

“Шевченковская окружная прокуратура г. Киева направила в суд обвинительный акт в отношении судебного эксперта по обвинению в получении неправомерной выгоды за предоставление заведомо ложного заключения эксперта (ч. 3 ст. 368-4, ч. 2 ст. 384 УК Украины)”, — сообщили в столичной прокуратуре.

Детали

Согласно материалам следствия, группа должностных лиц КО “Киевмедспецтранс” организовали схему, по которой умышленно покупали автозапчасти для карет “скорой помощи” по завышенным ценам. Таким образом нанеся ущерб государству в почти 13 млн грн.

Когда их незаконную сделку разоблачили правоохранители, участники сговора, чтобы избежать уголовной ответственности решили “купить” заведомо ложные экспертизы по стоимости запчастей, которые они закупили. Таким образом чиновники пытались доказать отсутствие нанесенного ущерба государству.

Для получения “нужного” заключения экспертизы фигуранты привлекли судебного эксперта. В качестве награды за фиктивную экспертизу ему пообещали бесплатный ремонт автомобиля на базе ремонтных мастерских КО “Киевмедспецтранс”. Эксперт согласился на такие условия.

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Однако, после сообщения эксперту подозрения, последний пошел на сотрудничество со следствием, полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором о признании виновности.

Согласно условиям соглашения во время судебного разбирательства эксперт должен предоставить обличительные показания относительно преступной деятельности руководства КО “Киевмедспецтранс”.

Сейчас обвинительный акт в отношении эксперта вместе с соглашением направлен в Шевченковский районный суд города Киева для рассмотрения.

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Напомним

В конце августа, Киевская городская прокуратура объявила подозрение в махинациях на закупках для карет скорой медицинской помощи директору КО “Киевмедспецтранс”. Его взяли под стражу.

13 сентября руководителя КО “Киевмедспецтранс” и его заместителя, который также фигурирует в этом деле, отстранили от должностей. По данным следствия в рамках этой схемы фигуранты присвоили 13 млн грн на ремонте карет “скорых”.

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