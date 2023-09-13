Розкрадання 13 млн грн на каретах "швидких": керівництво "Київмедспецтранс" відсторонено від посад
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Керівництво Комунальної організації «Київмедспецтранс», яких підозрюють у розкраданні 13 млн гривень на каретах «швидких», відсторонено від посад. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.
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За клопотанням прокурора Шевченківської окружної прокуратури суд відсторонив від посад керівника КО «Київмедспецтранс» та його заступника, яких підозрюють в організації схеми заволодіння бюджетних коштів, виділених на закупівлю запчастин для карет швидкої медичної допомоги.
Вказані службові особи у співучасті з директорами п’яти фірм організували схему привласнення бюджетних коштів, виділених КМДА для функціонування карет швидкої медичної допомоги в Києві та забезпечення їх запчастинами.
Підконтрольні підприємства отримували перемогу у цих закупівлях та постачали автозапчастини комунальному об’єднанню за завищеними цінами.
За даними слідства, підозрювані заволоділи майже 13 млн гривень.
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