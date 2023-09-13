Хищение 13 млн грн на каретах "скорых": руководство "Киевмедспецтранс" отстранено от должностей

Детали

По ходатайству прокурора Шевченковской окружной прокуратуры суд отстранил от должностей руководителя КО «Киевмедспецтранс» и его заместителя, которых подозревают в организации схемы завладения бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.

Указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в Киеве и обеспечения их запчастями.

Подконтрольные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.

По данным следствия, подозреваемые завладели почти 13 млн гривен.

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