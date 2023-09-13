Хищение 13 млн грн на каретах "скорых": руководство "Киевмедспецтранс" отстранено от должностей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Руководство Коммунальной организации «Киевмедспецтранс», которых подозревают в хищении 13 млн гривен на каретах «скорых», отстранено от должностей. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
По ходатайству прокурора Шевченковской окружной прокуратуры суд отстранил от должностей руководителя КО «Киевмедспецтранс» и его заместителя, которых подозревают в организации схемы завладения бюджетных средств, выделенных на закупку запчастей для карет скорой медицинской помощи.
Указанные должностные лица в соучастии с директорами пяти фирм организовали схему присвоения бюджетных средств, выделенных КГГА для функционирования карет скорой медицинской помощи в Киеве и обеспечения их запчастями.
Подконтрольные предприятия получали победу в этих закупках и поставляли автозапчасти коммунальному объединению по завышенным ценам.
По данным следствия, подозреваемые завладели почти 13 млн гривен.
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