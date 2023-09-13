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Будівництво Подільського мосту: посадовця КП, якого підозрюють у збитках на 6,5 млн грн, відсторонено від посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 вересня. УНН. Посадовця КП, якого підозрюють у збитках на 6, 5 млн грн при будівництві Подільського мосту, відсторонили від посади, передає УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Цитата

"За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва відсторонено від посади заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний, який виконував обов’язки директора комунального підприємства, будучи обізнаним з правилами визначення вартості будівництва, не перевірив ринкові ціни на річковий пісок та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю вказаного будівельного матеріалу.

Нагадаємо

У червні 2023 року між КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та генпідрядником була укладена додаткова угода щодо проведення робіт з облаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульв. Перова.

Відповідно до висновку експертизи, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мільйонні збитки на закупівлі піску для будівництва Подільського мосту: ще одному посадовцю повідомили про підозру

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