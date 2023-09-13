Будівництво Подільського мосту: посадовця КП, якого підозрюють у збитках на 6,5 млн грн, відсторонено від посади
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Посадовця КП, якого підозрюють у збитках на 6, 5 млн грн при будівництві Подільського мосту, відсторонили від посади, передає УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.
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"За клопотанням Подільської окружної прокуратури міста Києва відсторонено від посади заступника директора КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд Києва», якого підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час здійснення будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний, який виконував обов’язки директора комунального підприємства, будучи обізнаним з правилами визначення вартості будівництва, не перевірив ринкові ціни на річковий пісок та підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завищеною вартістю вказаного будівельного матеріалу.
Нагадаємо
У червні 2023 року між КП “Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва” та генпідрядником була укладена додаткова угода щодо проведення робіт з облаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульв. Перова.
Відповідно до висновку експертизи, завищення вартості піску становить близько 6,5 млн грн.
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