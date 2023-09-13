Строительство Подольского моста: чиновник КП, которого подозревают в убытках на 6,5 млн грн, отстранен от должности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Чиновника КП, которого подозревают в убытках на 6, 5 млн грн при строительстве Подольского моста, отстранили от должности, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
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"По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева отстранен от должности заместитель директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева», которого подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый, который исполнял обязанности директора коммунального предприятия, будучи знакомым с правилами определения стоимости строительства, не проверил рыночные цены на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью указанного строительного материала.
Напомним
В июне 2023 года между КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и генподрядчиком было заключено дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульв. Перова.
Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн.
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