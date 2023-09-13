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Строительство Подольского моста: чиновник КП, которого подозревают в убытках на 6,5 млн грн, отстранен от должности

Строительство Подольского моста: чиновник КП, которого подозревают в убытках на 6,5 млн грн, отстранен от должности

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Чиновника КП, которого подозревают в убытках на 6, 5 млн грн при строительстве Подольского моста, отстранили от должности, передает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Цитата

"По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева отстранен от должности заместитель директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева», которого подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, который исполнял обязанности директора коммунального предприятия, будучи знакомым с правилами определения стоимости строительства, не проверил рыночные цены на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью указанного строительного материала.

Напомним

В июне 2023 года между КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и генподрядчиком было заключено дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульв. Перова.

Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн.

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