Строительство Подольского моста: чиновник КП, которого подозревают в убытках на 6,5 млн грн, отстранен от должности

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"По ходатайству Подольской окружной прокуратуры города Киева отстранен от должности заместитель директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева», которого подозревают в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при осуществлении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Подозреваемый, который исполнял обязанности директора коммунального предприятия, будучи знакомым с правилами определения стоимости строительства, не проверил рыночные цены на речной песок и подписал акты приемки выполненных строительных работ с завышенной стоимостью указанного строительного материала.

Напомним

В июне 2023 года между КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева” и генподрядчиком было заключено дополнительное соглашение о проведении работ по обустройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов до бульв. Перова.

Согласно заключению экспертизы, завышение стоимости песка составляет около 6,5 млн грн.

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