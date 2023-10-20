Начальника відділу боротьби з хабарями запідозрили у вимаганні 15 тисяч доларів - джерела
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У хабарництві підозрюється начальник відділу боротьби з хабарями управління стратегічних розслідувань у Сумській області департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Про це кореспондентці УНН стало відомо з власних джерел в правоохоронних органах.
Деталі
За версією слідства, правоохоронець вимагав 15 тис. доларів від працівника лісгоспу, якого у свою чергу спіймали на пособництві в незаконній порубці дерев.
Проте підозрюваного затримати не вдалося через те, що чоловік встиг скасувати передачу коштів, вчасно звернувшись до внутрішньої безпеки із заявою, що йому збираються давати хабаря. Тож ДБР оголосило підозру за наявними доказами.
Найближчим часом суд за клопотанням слідчих ДБР обиратиме правоохоронцю запобіжний захід.
Зауважимо, що поки що немає офіційного повідомлення від ДБР та поліції щодо інциденту на Сумщині.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат