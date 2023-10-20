Начальника отдела по борьбе со взятками заподозрили в вымогательстве 15 тысяч долларов - источники
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Во взяточничестве подозревается начальник отдела борьбы со взятками управления стратегических расследований в Сумской области департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Детали
По версии следствия, правоохранитель требовал 15 тыс. долларов от работника лесхоза, которого в свою очередь поймали на пособничестве в незаконной порубке деревьев.
Однако подозреваемого задержать не удалось из-за того, что мужчина успел отменить передачу средств, вовремя обратившись во внутреннюю безопасность с заявлением, что ему собираются давать взятку. Поэтому ГБР объявило подозрение по имеющимся доказательствам.
В ближайшее время суд по ходатайству следователей ГБР будет избирать правоохранителю меру пресечения.
Заметим, что пока нет официального сообщения от ГБР и полиции относительно инцидента на Сумщине.
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