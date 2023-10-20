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Начальника отдела по борьбе со взятками заподозрили в вымогательстве 15 тысяч долларов - источники

Киев • УНН

 • 248351 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Во взяточничестве подозревается начальник отдела борьбы со взятками управления стратегических расследований в Сумской области департамента стратегических расследований Нацполиции. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Начальника отдела по борьбе со взятками заподозрили в вымогательстве 15 тысяч долларов - источники

Детали

По версии следствия, правоохранитель требовал 15 тыс. долларов от работника лесхоза, которого в свою очередь поймали на пособничестве в незаконной порубке деревьев.

Однако подозреваемого задержать не удалось из-за того, что мужчина успел отменить передачу средств, вовремя обратившись во внутреннюю безопасность с заявлением, что ему собираются давать взятку. Поэтому ГБР объявило подозрение по имеющимся доказательствам.

В ближайшее время суд по ходатайству следователей ГБР будет избирать правоохранителю меру пресечения.

Заметим, что пока нет официального сообщения от ГБР и полиции относительно инцидента на Сумщине.

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