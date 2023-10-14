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ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат

ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Працівники ДБР спільно з ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування коштів за реальне виконання бойових завдань. Про це повідомили ДБР, пише УНН.

Деталі

За інформацією ДБР, старший лейтенант вимагав з чотирьох підлеглих по 150 тисяч гривень за безперешкодне нарахування бойових виплат за виконані бойові завдання. 

12 жовтня правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі, відразу після отримання 600 тисяч гривень.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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