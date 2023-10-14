ДБР затримало військовослужбовця на хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування бойових виплат
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Працівники ДБР спільно з ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області затримали військовослужбовця, який вимагав хабарі від підлеглих за безперешкодне нарахування коштів за реальне виконання бойових завдань. Про це повідомили ДБР, пише УНН.
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За інформацією ДБР, старший лейтенант вимагав з чотирьох підлеглих по 150 тисяч гривень за безперешкодне нарахування бойових виплат за виконані бойові завдання.
12 жовтня правоохоронці затримали офіцера у Дніпрі, відразу після отримання 600 тисяч гривень.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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