ГБР задержало военнослужащего на взятке от подчиненных за беспрепятственное начисление боевых выплат
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Работники ГБР совместно с ГУ Нацполиции в Днепропетровской области задержали военнослужащего, который требовал взятки от подчиненных за беспрепятственное начисление средств за реальное выполнение боевых задач. Об этом сообщили ГБР, пишет УНН.
Детали
По информации ГБР, старший лейтенант требовал с четырех подчиненных по 150 тысяч гривен за беспрепятственное начисление боевых выплат за выполненные боевые задачи.
12 октября правоохранители задержали офицера в Днепре, сразу после получения 600 тысяч гривен.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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