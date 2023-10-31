САП завершили слідство у справі нардепки Марченко, яка за хабарі вносила зміни до системи “Шлях”
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Сьогодні завершилося слідство у справі щодо отримання народним депутатом та її помічницею неправомірної вигоди розміром 11,3 тисяч доларів США за перетин кордону. Про це повідомила спеціалізована антикорупційна прокуратура, пише УНН.
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Сьогодні прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народної депутатки України та її помічника, підозрюваних у зловживанні впливом, тобто у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що депутатка спільно зі своєю помічницею за грошову винагороду обіцяла громадянам забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.
На сьогодні встановлено два епізоди протиправної діяльності нардепа та її помічниці, а саме отримання 11,3 тис. доларів США від двох громадян за безперешкодний перетин кордону.
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Нагадаємо
Перший епізод справи відбувся 11 липня, коли народній депутатці та її помічниці повідомили про підозру. Фігурантки за грошову винагороду в 5,3 тисяч доларів пообіцяли громадянину забезпечити прийняття уповноваженим особами обласної військової адміністрації рішення про дозвіл на виїзд за межі України, а також внесення відповідних відомостей до Інформаційної системи “Шлях”.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова про народну депутатку від “Слуги народу” Людмилу Марченко.