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САП завершили следствие по делу нардепа Марченко, которая за взятки вносила изменения в систему "Шлях"

Киев • УНН

 • 71509 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Сегодня завершилось следствие по делу о получении народным депутатом и ее помощницей неправомерной выгоды в размере 11,3 тысяч долларов США за пересечение границы. Об этом сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

САП завершили следствие по делу нардепа Марченко, которая за взятки вносила изменения в систему "Шлях"

Детали

Сегодня прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении народного депутата Украины и ее помощника, подозреваемых в злоупотреблении влиянием, то есть в совершении преступлений, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины.

В рамках досудебного расследования установлено, что депутат совместно со своей помощницей за денежное вознаграждение обещала гражданам обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему “Шлях”.

На сегодня установлено два эпизода противоправной деятельности нардепа и ее помощницы, а именно получение 11,3 тыс. долларов США от двух граждан за беспрепятственное пересечение границы.

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Напомним

Первый эпизод дела состоялся 11 июля, когда народному депутату и ее помощнице сообщили о подозрении. Фигурантки за денежное вознаграждение в 5,3 тысяч долларов пообещали гражданину обеспечить принятие уполномоченным лицами областной военной администрации решения о разрешении на выезд за пределы Украины, а также внесение соответствующих сведений в Информационную систему “Шлях”.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о народном депутате от “Слуги народа” Людмиле Марченко.

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