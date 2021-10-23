У Китаї прийняли закон, що зменшує тиск на учнів, які виконують домашні завдання
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Як повідомило в суботу офіційне інформаційне агентство КНР Сіньхуа, Китай прийняв закон про освіту, який спрямований на скорочення "подвійного тиску", що полягає у виконанні домашніх завдань і позакласних занять з основних предметів, передає УНН.
Деталі
Новий закон, який не був опублікований повністю, покладає на місцеві органи влади відповідальність за зниження подвійного тиску і просить батьків виділяти час своїх дітей на розумний відпочинок і фізичні вправи, тим самим знижуючи тиск, заявило агентство, і уникаючи надмірного використання Інтернету.
Закон також скорочує домашні завдання і забороняє позакласні додаткові заняття з основних предметів у вихідні та святкові дні через важке академічне навантаження на перевантажених дітей.
В останні місяці міністерство освіти Китаю обмежило ігровий годинник для неповнолітніх, дозволивши їм грати онлайн протягом однієї години тільки в п'ятницю, суботу та неділю.
Офіційний Пекін називає пристрасть молоді до онлайн-ігор, як форму "духовного опіуму".
Доповнення
У понеділок парламент Китаю заявив, що розгляне законопроект про покарання батьків якщо їх діти проявляють "дуже погану поведінку" або скоюють злочини.
У проекті закону про заохочення сімейного виховання опікунам будуть робити догани і наказувати проходити програми сімейного виховання, якщо прокурори виявлять дуже погану або злочинну поведінку у дітей, які перебувають під їх опікою.
Проект закону про просування сімейного виховання також закликає батьків виділяти своїм дітям час для відпочинку, ігор та фізичних вправ.
У той же час Китай закликає молодих китайських хлопців-підлітків бути менш "жіночними" і більш "мужніми".
У "Пропозиції щодо запобігання фемінізації підлітків чоловічої статі", опублікованій в грудні, міністерство освіти КНР закликало школи заохочувати такі види спорту на території кампусу, як футбол.
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