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У Китаї прийняли закон, що зменшує тиск на учнів, які виконують домашні завдання

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Як повідомило в суботу офіційне інформаційне агентство КНР Сіньхуа, Китай прийняв закон про освіту, який спрямований на скорочення "подвійного тиску", що полягає у виконанні домашніх завдань і позакласних занять з основних предметів, передає УНН.

У Китаї прийняли закон, що зменшує тиск на учнів, які виконують домашні завдання

Деталі

Новий закон, який не був опублікований повністю, покладає на місцеві органи влади відповідальність за зниження подвійного тиску і просить батьків виділяти час своїх дітей на розумний відпочинок і фізичні вправи, тим самим знижуючи тиск, заявило агентство, і уникаючи надмірного використання Інтернету.

Закон також скорочує домашні завдання і забороняє позакласні додаткові заняття з основних предметів у вихідні та святкові дні через важке академічне навантаження на перевантажених дітей.

В останні місяці міністерство освіти Китаю обмежило ігровий годинник для неповнолітніх, дозволивши їм грати онлайн протягом однієї години тільки в п'ятницю, суботу та неділю.

Офіційний Пекін називає пристрасть молоді до онлайн-ігор, як форму "духовного опіуму".

Доповнення

У понеділок парламент Китаю заявив, що розгляне законопроект про покарання батьків якщо їх діти проявляють "дуже погану поведінку" або скоюють злочини.

У проекті закону про заохочення сімейного виховання опікунам будуть робити догани і наказувати проходити програми сімейного виховання, якщо прокурори виявлять дуже погану або злочинну поведінку у дітей, які перебувають під їх опікою.

Проект закону про просування сімейного виховання також закликає батьків виділяти своїм дітям час для відпочинку, ігор та фізичних вправ.

У той же час Китай закликає молодих китайських хлопців-підлітків бути менш "жіночними" і більш "мужніми".

У "Пропозиції щодо запобігання фемінізації підлітків чоловічої статі", опублікованій в грудні, міністерство освіти КНР закликало школи заохочувати такі види спорту на території кампусу, як футбол.

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