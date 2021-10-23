В Китае приняли закон, уменьшающий давление на учеников, которые выполняют домашние задания
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Как сообщило в субботу официальное информационное агентство КНР Синьхуа, Китай принял закон об образовании, который направлен на сокращение "двойного давления", которое заключается в выполнении домашних заданий и внеклассных занятий по основным предметам, передает УНН.
Детали
Новый закон, который не был опубликован полностью, возлагает на местные органы власти ответственность за снижение двойного давления и просит родителей выделять время своих детей на разумный отдых и физические упражнения, тем самым снижая давление, заявило агентство, и избегая чрезмерного использования Интернета.
Закон также сокращает домашние задания и запрещает внеклассные дополнительные занятия по основным предметам в выходные и праздничные дни из-за тяжелой академической нагрузке на перегруженных детей.
В последние месяцы министерство образования Китая ограничило игровые часы для несовершеннолетних, позволив им играть онлайн в течение одного часа только в пятницу, субботу и воскресенье.
Официальный Пекин называет страсть молодежи к онлайн-играм, как форму "духовного опиума".
Дополнение
В понедельник парламент Китая заявил, что рассмотрит законопроект о наказании родителей если их дети проявляют "очень плохое поведение" или совершают преступления.
В проекте закона о поощрении семейного воспитания опекунам будут делать выговоры и приказывать проходить программы семейного воспитания, если прокуроры выявлять очень плохое или преступное поведение у детей, находящихся под их опекой.
Проект закона о продвижении семейного воспитания также призывает родителей выделять своим детям время для отдыха, игр и физических упражнений.
В то же время Китай призывает молодых китайских мальчиков-подростков быть менее "женственными" и более "мужественными".
В "Предложения по предотвращению феминизации подростков мужского пола", опубликованному в декабре, Министерство образования КНР призвало школы поощрять такие виды спорта на территории кампуса, как футбол.
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