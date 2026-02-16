У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі
Київ • УНН
На хорватському пункті пропуску Карасовичі прикордонники виявили 500 тисяч євро готівки у 24-річного громадянина України. Гроші були приховані в бокових панелях автомобіля з чеською реєстрацією, який прямував до Чорногорії.
На хорватському пункті пропуску Карасовичі прикордонники виявили велику суму незадекларованої готівки у транспортному засобі 24-річного громадянина України. Чоловік намагався перетнути кордон із Чорногорією на автомобілі з чеською реєстрацією. За результатами поглибленої перевірки було вилучено 500 тисяч євро, які були ретельно приховані в бокових панелях задньої частини авто. Про це повідомляють хорватські прикордонники, пише УНН.
Деталі
За даними поліції Дубровника, інцидент стався ще у п'ятницю, проте деталі розслідування оприлюднили лише 16 лютого. Співробітники митниці застосували спеціальні технічні засоби, які допомогли знайти 13 пакунків із грошима, обклеєних клейкою стрічкою. Слідство встановив, що кошти транспортувалися із Західної Європи та призначалися для передачі в одну з країн Балканського півострова.
Спецоперація аналітичної групи та арешт підозрюваного
Поліція наголосила, що виявлення контрабанди стало результатом роботи спеціальної аналітичної групи, яка відстежує підозрілі переміщення осіб через державний кордон.
Наразі українця заарештовано, йому висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей, а вилучені кошти та автомобіль передано на зберігання до завершення судового розгляду. Раніше ця ж група фахівців успішно перехопила велику партію кокаїну, що свідчить про системну боротьбу з транскордонною злочинністю в регіоні.
