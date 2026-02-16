$43.100.11
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
США пом'якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадків
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
Ексміністру Галущенку повідомили про підозру
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі

Київ • УНН

 • 112 перегляди

На хорватському пункті пропуску Карасовичі прикордонники виявили 500 тисяч євро готівки у 24-річного громадянина України. Гроші були приховані в бокових панелях автомобіля з чеською реєстрацією, який прямував до Чорногорії.

У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі

На хорватському пункті пропуску Карасовичі прикордонники виявили велику суму незадекларованої готівки у транспортному засобі 24-річного громадянина України. Чоловік намагався перетнути кордон із Чорногорією на автомобілі з чеською реєстрацією. За результатами поглибленої перевірки було вилучено 500 тисяч євро, які були ретельно приховані в бокових панелях задньої частини авто. Про це повідомляють хорватські прикордонники, пише УНН.

Деталі

За даними поліції Дубровника, інцидент стався ще у п'ятницю, проте деталі розслідування оприлюднили лише 16 лютого. Співробітники митниці застосували спеціальні технічні засоби, які допомогли знайти 13 пакунків із грошима, обклеєних клейкою стрічкою. Слідство встановив, що кошти транспортувалися із Західної Європи та призначалися для передачі в одну з країн Балканського півострова.

Спецоперація аналітичної групи та арешт підозрюваного

Поліція наголосила, що виявлення контрабанди стало результатом роботи спеціальної аналітичної групи, яка відстежує підозрілі переміщення осіб через державний кордон.

Українка у Польщі поспішала на манікюр, розігналася до 200 км/год та потрапила у поле зору поліції15.02.26, 14:36 • 5704 перегляди

Наразі українця заарештовано, йому висунуто офіційне звинувачення у відмиванні грошей, а вилучені кошти та автомобіль передано на зберігання до завершення судового розгляду. Раніше ця ж група фахівців успішно перехопила велику партію кокаїну, що свідчить про системну боротьбу з транскордонною злочинністю в регіоні.

У Німеччині висунули звинувачення українцю через диверсії з посилками09.02.26, 19:36 • 5573 перегляди

Степан Гафтко

