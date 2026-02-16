В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле
На хорватском пункте пропуска Карасовичи пограничники обнаружили 500 тысяч евро наличными у 24-летнего гражданина Украины. Деньги были спрятаны в боковых панелях автомобиля с чешской регистрацией, который направлялся в Черногорию.
На хорватском пункте пропуска Карасовичи пограничники обнаружили крупную сумму незадекларированной наличности в транспортном средстве 24-летнего гражданина Украины. Мужчина пытался пересечь границу с Черногорией на автомобиле с чешской регистрацией. По результатам углубленной проверки было изъято 500 тысяч евро, которые были тщательно скрыты в боковых панелях задней части авто. Об этом сообщают хорватские пограничники, пишет УНН.
Детали
По данным полиции Дубровника, инцидент произошел еще в пятницу, однако детали расследования обнародовали только 16 февраля. Сотрудники таможни применили специальные технические средства, которые помогли найти 13 пакетов с деньгами, обклеенных клейкой лентой. Следствие установило, что средства транспортировались из Западной Европы и предназначались для передачи в одну из стран Балканского полуострова.
Спецоперация аналитической группы и арест подозреваемого
Полиция подчеркнула, что выявление контрабанды стало результатом работы специальной аналитической группы, которая отслеживает подозрительные перемещения лиц через государственную границу.
В настоящее время украинец арестован, ему предъявлено официальное обвинение в отмывании денег, а изъятые средства и автомобиль переданы на хранение до завершения судебного разбирательства. Ранее эта же группа специалистов успешно перехватила крупную партию кокаина, что свидетельствует о системной борьбе с трансграничной преступностью в регионе.
