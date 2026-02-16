$43.100.11
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 14056 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 15012 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 26434 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 24226 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 45351 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 25600 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29271 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35324 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38015 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На хорватском пункте пропуска Карасовичи пограничники обнаружили 500 тысяч евро наличными у 24-летнего гражданина Украины. Деньги были спрятаны в боковых панелях автомобиля с чешской регистрацией, который направлялся в Черногорию.

В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле

На хорватском пункте пропуска Карасовичи пограничники обнаружили крупную сумму незадекларированной наличности в транспортном средстве 24-летнего гражданина Украины. Мужчина пытался пересечь границу с Черногорией на автомобиле с чешской регистрацией. По результатам углубленной проверки было изъято 500 тысяч евро, которые были тщательно скрыты в боковых панелях задней части авто. Об этом сообщают хорватские пограничники, пишет УНН.

Детали

По данным полиции Дубровника, инцидент произошел еще в пятницу, однако детали расследования обнародовали только 16 февраля. Сотрудники таможни применили специальные технические средства, которые помогли найти 13 пакетов с деньгами, обклеенных клейкой лентой. Следствие установило, что средства транспортировались из Западной Европы и предназначались для передачи в одну из стран Балканского полуострова.

Спецоперация аналитической группы и арест подозреваемого

Полиция подчеркнула, что выявление контрабанды стало результатом работы специальной аналитической группы, которая отслеживает подозрительные перемещения лиц через государственную границу.

Украинка в Польше спешила на маникюр, разогналась до 200 км/ч и попала в поле зрения полиции15.02.26, 14:36 • 5698 просмотров

В настоящее время украинец арестован, ему предъявлено официальное обвинение в отмывании денег, а изъятые средства и автомобиль переданы на хранение до завершения судебного разбирательства. Ранее эта же группа специалистов успешно перехватила крупную партию кокаина, что свидетельствует о системной борьбе с трансграничной преступностью в регионе.

В Германии предъявили обвинения украинцу из-за диверсий с посылками09.02.26, 19:36 • 5573 просмотра

Степан Гафтко

