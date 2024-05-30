У Холодному Яру на Черкащині квітне поле півоній
Київ • УНН
На одній з локацій Холодного Яру, що знаходиться на Черкащині, квітне поле півоній. Нині тут росте близько 2 500 тисяч кущів рослини. Наступного року його планують розширити. Півонії почали висаджували 6 років тому, коли тут вперше за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" організували фестиваль "Крутий заміс".
На одній з локацій Холодного Яру, що знаходиться на Черкащині, квітне поле півоній. Нині тут росте близько 2 500 тисяч кущів рослини. Наступного року його планують розширити. Півонії почали висаджували 6 років тому, коли тут вперше за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" організували фестиваль "Крутий заміс", передає УНН.
"Коли приїхав на Черкащину, захопився історією та природою Холодного Яру. Тому одразу підтримав ідею створити на одній з його локацій Яр Півоній. Вірю, що через п’ять років увесь краєвид, що навколо, буде засаджено півоніями. Робимо це для того, щоб сюди помилуватись квітами приїжджали з усієї України, а після нашої Перемоги - і з-за кордону", - говорить Олександр Воскобойнік, директор "МХП-Урожай".
Яр півоній створювали разом із жителями місцевих громад та гостями Чигиринщини, які приїздили сюди з різних куточків України. Тепер поле півоній стало улюбленим місцем для фотосесій.
"Наразі тут росте шість сортів півоній. Ще 14 рідкісних сортів надав "Крутому замісу" ботанічний сад. Цьогоріч їх висадять, і наступного року вони теж радуватимуть відвідувачів своїм цвітом", – переконаний натхненник фестивалю "Крутий заміс" Юрій Романча.
За його словами, 4 серпня всі охочі можуть долучитися до висадки цих квітів. Адже спільні справи – об’єднують.
"Це поле півоній - яскравий приклад розвитку громад. Саме про це наш фонд і всі його проєкти: маленька справа здатна масштабуватися, кожна хороша ідея знаходить підтримку на її втілення - і в синергії спільних зусиль громади, бізнесу та небайдужих активістів з чистого поля за кілька років можна створити привабливу туристичну локацію. Яка своєю чергою популяризує громаду, приносить кошти місцевим підприємцям та, відповідно, податки в локальний бюджет", - наголосила Тетяна Волочай, директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді".
Довідка
"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.