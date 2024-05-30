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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

В Холодном Яру в Черкасской области цветет поле пионов

Киев  •  УНН

30 мая 2024, 07:30  •  7594 просмотра

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На одной из локаций Холодного Яра, находящейся в Черкасской области, цветет поле пионов. Сейчас здесь растет около 2 500 тысяч кустов растения. В следующем году его планируют расширить. Пионы начали высаживали 6 лет назад, когда здесь впервые при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали фестиваль "Крутой замес".

На одной из локаций Холодного Яра, находящейся в Черкасской области, цветет поле пионов. Сейчас здесь растет около 2 500 тысяч кустов растения. В следующем году его планируют расширить. Пионы начали высаживали 6 лет назад, когда здесь впервые при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" организовали фестиваль "Крутой замес",  передает УНН.   

"Когда приехал в Черкасскую область, увлекся историей и природой Холодного Яра. Поэтому сразу поддержал идею создать на одной из его локаций Яр Пионов. Верю, что через пять лет весь пейзаж вокруг будет засажен пионами. Делаем это для того, чтобы сюда полюбоваться цветами приезжали со всей Украины, а после нашей Победы - и из-за рубежа", - говорит Александр Воскобойник, директор "МХП-Урожай".

Яр Пионов создавали вместе с жителями местных громад и гостями Чигиринщины, которые приезжали сюда из разных уголков Украины. Теперь поле пионов стало любимым местом для фотосессий.

"Сейчас здесь растет шесть сортов пионов. Еще 14 редких сортов предоставил "Крутому замесу" ботанический сад. В этом году их высадят, и в следующем году они тоже будут радовать посетителей своим цветом", - убежден вдохновитель фестиваля "Крутой замес" Юрий Романча.

По его словам, 4 августа все желающие могут присоединиться к высадке этих цветов. Ведь общие дела - объединяют.

"Это поле пионов - яркий пример развития громад. Именно об этом наш фонд и все его проекты: маленькое дело способно масштабироваться, каждая хорошая идея находит поддержку на ее воплощение - и в синергии совместных усилий громады, бизнеса и неравнодушных активистов с чистого поля за несколько лет можно создать привлекательную туристическую локацию. Которая в свою очередь популяризирует громаду, приносит средства местным предпринимателям и, соответственно, налоги в локальный бюджет", - подчеркнула Татьяна Волочай, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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